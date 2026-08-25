Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi nelle campagne di Orosei, dove un incendio ha interessato un locale prefabbricato di pertinenza di una casa rurale in località Su Mutrucone.

L'allarme è scattato intorno alle 14:20 e sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco della base estiva di Orosei. Le fiamme, che hanno coinvolto una lavatrice, sarebbero di probabile natura elettrica.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere l'incendio e, soprattutto, di impedire che il rogo si estendesse alla vegetazione presente nelle vicinanze, evitando così conseguenze più ampie.