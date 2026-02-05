La Polizia di Stato di Cagliari ha portato a termine, nei giorni scorsi, un'importante operazione antidroga, con l'arresto di tre persone accusate di essere coinvolte in attività di spaccio, e al sequestro di una grande quantità di stupefacenti.



Attraverso servizi mirati di sorveglianza e controllo del territorio nei quartieri di San Michele, Pirri e Quartucciu, gli agenti sono riusciti a individuare e fermare i presunti responsabili.



Durante l'intervento sono stati confiscati circa 600 grammi di hashish, 40 grammi di marijuana e 15 grammi di cocaina, parte dei quali già pronti per la vendita. In una delle abitazioni degli indagati è stato scoperto un sofisticato sistema di videosorveglianza, composto da 15 telecamere, probabilmente installate per monitorare l'area e prevenire controlli da parte delle forze dell'ordine.



Il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato è stato fondamentale durante le perquisizioni, con i cani antidroga Abba, Cesar e Pyton che hanno contribuito in modo determinante alla scoperta e al recupero della droga.



Dopo l'udienza di convalida e il giudizio immediato, gli arrestati hanno ottenuto il diritto di difendersi.