A partire da domani, venerdì 6 febbraio, riprenderanno i collegamenti marittimi tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, che erano stati interrotti a causa di problemi tecnici sulle navi coinvolte nell'operazione. La compagnia Moby ha annunciato il ritorno in servizio della motonave Bunifazziu per garantire la continuità dei trasporti tra Sardegna e Corsica.



La sospensione del servizio, avviata lo scorso 1° febbraio, è stata motivata da varie problematiche tecniche relative alla manutenzione e alle certificazioni di sicurezza delle imbarcazioni, oltre alla necessità di ottenere l'autorizzazione delle autorità francesi per operare sulle acque internazionali.



Barbara Manca, assessora regionale dei Trasporti, ha monitorato da vicino la situazione, mantenendo costanti contatti con le compagnie e richiedendo aggiornamenti regolari sul ripristino del servizio.



Oggi, l'assessora Manca ha organizzato una videoconferenza con il responsabile dei Trasporti della Corsica, Jean-Félix Acquaviva, per ribadire l'importanza di migliorare in modo definitivo e strutturale i collegamenti tra le due isole.

“La ripresa del collegamento – sottolinea l’assessora Manca – è una notizia importante per cittadini, lavoratori e imprese che in questi giorni hanno subito disagi significativi. Tuttavia, come abbiamo già evidenziato insieme alla Corsica lo scorso febbraio durante il secondo incontro a Nizza del Trattato del Quirinale, vista anche la brevità della tratta episodi come questo confermano la necessità di una deroga ai regolamenti internazionali sul collegamento tra le due Isole. Questo ulteriore disservizio sarebbe stato risolto molto rapidamente se la nostra richiesta fosse stata già presa in carico dalle autorità competenti, grazie alla maggiore disponibilità di naviglio disponibile sul mercato marittimo”.

La Regione Sardegna continuerà a monitorare attentamente il servizio e a lavorare affinché i collegamenti tra le due isole possano essere garantiti con continuità e adeguati livelli di affidabilità, elementi fondamentali per la mobilità dei cittadini e per lo sviluppo dei territori coinvolti.