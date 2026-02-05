Terribile incidente stradale intorno alle ore 17:00 di oggi, giovedì 5 febbraio, lungo la Strada Provinciale 86, all’altezza del cimitero comunale di Villamassargia dove due auto, entrambe Fiat Panda, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

L’impatto è stato particolarmente violento, tanto che ha danneggiato entrambi i veicoli, alla guida dei quali si trovavano una donna di 47 anni e una giovane di 24 anni.

La 47enne è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo a causa delle profonde deformazioni subite dal mezzo, ed è stato necessario l’intervento tempestivo delle squadre dei Vigili del Fuoco, con attrezzature specifiche per estrarla dalle lamiere e consentire l’azione dei soccorritori sanitari.

Secondo una prima ricostruzione, nessuna delle donne coinvolte sarebbe in pericolo di vita, ma sono state trasportate in codice rosso presso gli ospedali più vicini.

I Carabinieri della stazione di Villamassargia hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità lungo il tratto interessato, che sta subendo forti rallentamenti per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi.