Aeroitalia ha annunciato, per l'estate 2026, l'implementazione di tre nuove rotte che collegano gli aeroporti toscani di Firenze e Pisa con le città di Cagliari e Comiso (Ragusa), "Il nostro obiettivo è garantire un servizio affidabile e competitivo, contribuendo allo sviluppo dei flussi e a una connettività più diretta tra regioni", afferma in una nota Massimo Di Perna, chief commercial officer di Aeroitalia.

Il volo Firenze - Cagliari sarà operativo dal 30 marzo al 23 ottobre 2026 con frequenze il lunedì e il venerdì, mentre i voli da Cagliari a Firenze saranno alle 09:30-10:30 e da Firenze a Cagliari alle 11:20-12:20. In alternativa, dall'aeroporto Galileo Galilei di Pisa si potrà volare verso Cagliari e Comiso dal 29 marzo al 22 ottobre 2026 con voli il giovedì e la domenica. Gli orari saranno i seguenti: Cagliari-Pisa 10:40-11:50, Pisa-Cagliari 17:50-19:00; Pisa-Comiso 11:00-12:40, Comiso-Pisa 13:20-15:00.

"Accogliamo con entusiasmo l'avvio della collaborazione con Aeroitalia - commenta Toscana Aeroporti -, che arricchisce ulteriormente il network di collegamenti disponibili sia dall'aeroporto di Firenze che di Pisa. Le nuove rotte verso Cagliari e Comiso rafforzano la connettività della Toscana con le Isole, contribuendo a sostenere i flussi turistici, gli scambi economici tra territori e confermando il ruolo strategico del sistema aeroportuale toscano nello sviluppo della mobilità regionale".