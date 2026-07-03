I temporali stanno lasciando il Nord Italia per spostarsi verso il Centro-Sud, accompagnati in alcune zone anche da forti raffiche di vento. Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, il peggioramento interesserà soprattutto la giornata di venerdì 3 luglio, mentre nel fine settimana è atteso il ritorno del sole su tutta la Penisola insieme all’anticiclone africano.

Il fronte temporalesco, spiegano gli esperti, raggiungerà inizialmente il basso Lazio per poi estendersi rapidamente a Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Non si escludono fenomeni localmente intensi.

Con l’arrivo del weekend la situazione dovrebbe invece cambiare sensibilmente. Per sabato 4 e domenica 5 luglio sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, accompagnati da una maggiore stabilità atmosferica.

Contestualmente torneranno a salire anche le temperature, con valori massimi che in molte città potrebbero raggiungere i 33-34 gradi. L’espansione dell’anticiclone africano porterà quindi una nuova fase di caldo diffuso sull’intero Paese dopo il passaggio dell’ondata di maltempo.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: per venerdì 3 luglio 2026 - fonte Arpas

Cielo generalmente poco nuvoloso. Addensamenti in mattinata sul settore sud-orientale in estensione al settore meridionale dal pomeriggio fino alla serata, con precipitazioni anche a carattere temporalesco con cumulati localmente moderati.

Temperature: minime in lieve diminuzione; massime in moderato aumento sui settori settentrionale e centrale, in lieve calo sul settore meridionale.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

Mari molto mossi, mossi sul versante tirrenico.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 4 luglio 2026 - fonte Arpas

Cielo poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento; massime in lieve aumento, anche moderato sul settore meridionale.

Venti deboli a prevalente regime di brezza.

Mari: mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Per le giornate di domenica e lunedì è atteso cielo sereno con addensamenti pomeridiani. I venti soffieranno deboli a regime di brezza; temperature saranno in progressivo lieve rialzo. I mari risulteranno poco mossi.