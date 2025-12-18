Ieri mattina si è svolta, presso il Palazzo del Governo, la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana e di una Medaglia d’Oro per le Vittime del Terrorismo.

Dopo un saluto iniziale del Prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo alle Autorità civili, militari e religiose presenti in sala, si è proceduto alla consegna delle distinzioni onorifiche conferite dal Capo dello Stato a 13 cittadini del territorio.

Il diploma di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stato consegnato al Vice Referente Regionale della Sardegna ANCRI Lucio Mura e al Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Adriano Barbieri.

Il diploma di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stato consegnato al Socio dell’Associazione Arma Aeronautica Giuliano Manca; al Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza Angelo Caruso; al Dirigente Sanitario Chimico e Tossicologico in quiescenza Gianfranco Desogus; all’imprenditore agricolo in quiescenza Livio Putzolu; al Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Roberto Ravagnan; al Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Cesare Salvo; al Colonello dell’Arma dei Carabinieri Alfredo Saviano; all’Avvocato dello Stato Fausta Lorusso; al funzionario amministrativo della Corte dei Conti in quiescenza Maria Elena Saba; al Capitano del Corpo della Guardia di Finanza Roberto Zanghì; all’Ispettore superiore del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna Antonino Scriva.

Subito dopo è stata consegnata una Medaglia d’Oro per le Vittime del Terrorismo in memoria del Maresciallo dell’Esercito Italiano Silvio Olla, deceduto il 12 novembre 2003 in Nassiyria, durante la missione internazionale denominata “Antica Babilonia” (Iraq), ritirata dal padre Ruggero Olla, accompagnato dai familiari, tra cui il Generale di C. A. dell’Esercito Italiano Francesco Olla.

A margine della cerimonia il Prefetto Castaldo, nel porgere i suoi saluti in vista della prossima assunzione di un nuovo incarico istituzionale presso altra sede, ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza dell’esempio, soprattutto per le nuove generazioni, fornito ogni giorno da donne e uomini come gli odierni insigniti, che si sono distinti per i meriti e gli alti valori dimostrati in vari settori e, in particolare, nel campo della solidarietà.