Non si fermano all’alt dei Carabinieri durante un controllo e scatta un inseguimento concluso con l’arresto di tre uomini, tutti disoccupati e residenti nell’area metropolitana cagliaritana. È quanto accaduto nella serata di ieri, mercoledì 17 dicembre, in località San Forzorio, dove i militari del NORM – Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto della Stazione Carabinieri di Monserrato, hanno fermato il veicolo e identificato gli occupanti, ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e appropriazione indebita.

L’auto, una Ford Focus, era stata fermata durante un servizio di controllo del territorio. Al posto di blocco, però, il conducente avrebbe ignorato l’alt, tentando la fuga e forzando il passaggio. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccare il mezzo senza che nessuno riportasse ferite.

La perquisizione del veicolo ha permesso di scoprire il motivo della fuga: all’interno sono stati rinvenuti circa 220 chilogrammi di carne già macellata, parte di una fornitura destinata a una ditta del settore della distribuzione alimentare con sede a Selargius, che avrebbe dovuto consegnarla a un punto vendita della provincia di Sassari. Ritrovata anche una somma di 380 euro in contanti, ritenuta dai militari provento della vendita di una parte della merce.

Gli accertamenti immediati hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire la provenienza del carico e di restituirlo al legittimo proprietario. Terminati gli atti, i tre uomini sono stati accompagnati presso i rispettivi domicili e posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione, spiegano dall’Arma, rientra nel dispositivo quotidiano di prevenzione e controllo del territorio messo in campo dai Carabinieri, con l’obiettivo di contrastare comportamenti illeciti e garantire sicurezza e legalità nella collettività.