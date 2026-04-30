Manca sempre meno all’appuntamento con la profumata e gustosa fragola della Nurra. Fuori il programma della due giorni, 9 e 10 maggio, durante i quali nella borgata di Sa Segada si svolgerà la X edizione di uno degli appuntamenti oramai più attesi della primavera algherese, quello con la Sagra della Fragola.

Il rosso e prelibato frutto, una vera eccellenza del territorio, sarà come sempre la protagonista delle due giornate che prevedono un ricco programma. Non solo si potranno degustare le migliori varietà di fragole coltivate dai produttori locali ma si potranno visitare numerosi stand di enogastronomia e artigianato con un ventaglio ampio di scelte per mangiare e allietare l’attesa, tra i vari appuntamenti d’intrattenimento e musicali che compongono il ricco e variegato programma messo a punto dal Comitato di Borgata di Sa Segada- Tanca Farrà, organizzatore instancabile della sagra. Prosegue, inoltre, la vendita dei biglietti per la Pesca di Beneficenza il cui ricavato andrà alla Fondazione IEO Monzino, Lega del Filo d’Oro. I biglietti sono già acquistabili tramite il comitato di Borgata, contattabile attraverso le proprie pagine social. Ogni ticket comprende anche una fetta della grande torta di beneficenza organizzata dallo stesso comitato in collaborazione con l’Associazione Cuochi della Provincia di Sassari e la Scuola Alberghiera Ipseoa Sassari.

Saranno davvero due giornate ricche di eventi e attività. Gli organizzatori hanno pensato di dedicare la serata del sabato ad un pubblico più giovane, proponendo il best musicale 90/2000, ovvero il miglior show anni '90/2000 che vedrà sul palco Dj, vocalist, ballerine, gadget, mascotte anni ’90, effetti scenografici e tanto altro. L’idea è quella di far ballare e cantare tutte e tutti con le migliori hits di un decennio ricco di successi. Mentre la domenica il programma sarà dedicato a tutte le età e alle famiglie. Tra gli appuntamenti spicca alle 17.00 quello con la Grande Corrida della Sardegna – Dilettanti allo sbaraglio da tutta l’Isola, Summer Edition, presentata da Christian Luisi con ospite della serata: il cantante Enzo Mugoni.

Durante le due giorni è prevista l’animazione gratuita per i bambini. Inoltre nella sola giornata di domenica 10 maggio sarà presente l’ambulatorio oftalmico mobile della UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) per uno screening della vista gratuito.

PROGRAMMA

SABATO 9 MAGGIO

15:00 APERTURA MANIFESTAZIONE

APERTURA STAND ESPOSITVI ED ENOGASTRONOMICI – DRINK&FOOD

STAND GASTRONOMICI DISPONIBILI PER TUTTA LA GIORNATA

16:00 CONVEGNO: LA NURRA - POTENZIALITÀ E FUTURO

MODERATORE - FABIO ZAGO

UN CONFRONTO SULLE OPPORTUNITÀ E LE SFIDE DEL NORD-OVEST DELLA SARDEGNA.

ISTITUZION, ESPERTIE OPERATORI DISCUTERANNO DI ACCOGLIENZA TURISTICA.

AGRICOLTURA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE, TEMI CHIAVE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE E COMPETITIVO.

19:00 LIVE MUSIC

BIANCA E BERNY - LIVE

21:00 MUSICA - BEST 90/2000

IL MIGLIOR SHOW ANNI '90/2000

MOSTRE FOTOGRAFICHE

"CONOSCENDO IL MONDO" DI GIANINA FARA

(D)ISTRUZIONE A GAZA “SCATTI DEL FOTOGRAFO PALESTINESE DAHMAN EYAD

I CAPOLAVORI DEI PICCOLI DI SA SEGADA

ESPOSIZIONE DEI LAVORI A CURA DI BAMBINE E

BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SA SEGADA

ESPOSIZIONE DELLE OPERE DE ANDREA COCCO

ASSOCIAZIONE LABORATORIO DELLE STRATEGIE

ANIMAZIONE BAMBINI GRATUITA

A CURA DI ANIMABIMBI MAGORÌ

SABATO 16:00 - 19:00 DOMENICA: 14:00 - 19:00

DOMENICA 10 MAGGIO

10:00 APERTURA MANIFESTAZIONE

SANTA MESSA PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI LORETO

11:00 INAUGURAZIONE MANIFESTAZIONE

INAUGURAZIONE CON LE AUTORITÀ ISTITUZIONALI

APERTURA STAND ESPOSITIVI ED ENOGASTRONOMICI – DRINK&FOOD

STAND GASTRONOMICI DISPONIBILI PER TUTTA LA GIORNATA

12:00 BALLO LISCIO - ART&MOVI

CON ART&MOVI DI ROSARIA DALERCI

13:00 GRANDE TORTA DI BENEFICENZA (BIGLIETTI ACQUISTABILI PRESSO IL COMITATO)

TORTA ALLE FRAGOLE IN BENEFICENZA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA LEGA DEL FILO D'ORO E DELLA FONDAZIONE IED MONZINO, ORGANIZZATA DAL COMITATO DI BORGATA DI SA SEGADA - TANCA FARRÀ, I ASSOCIAZIONE CUOCHI PROVINCIA DI SASSARI E SCUOLA ALBERGHIERA IPSEOA SASSARI

15:00 MARATONA BAMBINI IN COLLABORAZIONE CON ALGHERO MARATHON

INFO E PRENOTAZIONI ALGHEROHALFMARATHON@GMAIL.COM +39 347 6791880 / +39 340 7174805

A SEGUIRE, PREMIAZIONE FINALE!

17:00 LA GRANDE CORRIDA DELLA SARDEGNA DILETTANTI ALLO SBARAGLIO DA TUTTA L'ISOLA - SUMMER EDITION

PRESENTA CHRISTIAN LUISI - OSPITE DELLA SERATA: ENZO MUGONI.

ATTENZIONE E OBBLIGATORID PORTARE CON SE OGGETTI RUMOROSE

19:00 | ZEPPARA - LIVE DAL 1990 PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA MUSICA SASSARESE ALLEGRIA, TRADIZIONE SARDA E SASSARESE

ATTIVITÀ DOMENICA

12:00 - 15:00 ATTIVITA CREATIVE PER BAMBINI A CURA DI ANALISA MASALA ED ELENA RIVA ASSOCIAZIONE ANEMONE

12:00 WORKOUT CON EQUILIBRIUM WORKOUT ALL'APERTO CON LA PALESTRA EDUILIBRUM

INFO E PRENOTAZIONI: +39 378 411 1716 INSTAGRAM - EQUILIBRIUM FINTNESS EXPERIENCE

15:00 PILATES GOES WILD

LEZIONI DI PILATES CON MARIALUISA MAIORANO - INFO E PRENOTAZIONI +39 340 253 5039

DM INSTAGRAM • PILATESGOESWILD

16:00 SARDINIA SLACKLINE SFIDA E TUO ECULIBRIO - WORKOUT GRATUITO (3 ORE)

12:00 - 15:00 ATTIVITA CREATIVE PER BAMBINI A CURA DI ANALISA MASALA ED ELENA RIVA ASSOCIAZIONE ANEMONE