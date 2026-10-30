La Polizia locale di Sassari rafforzerà dalla giornata di oggi, venerdì 30 ottobre 2026, i presidi intorno al cimitero, in occasione del fine settimana e delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti.

Uomini e donne del Comando controlleranno tutto il perimetro della zona e in particolare gli attraversamenti pedonali e gli ingressi, per garantire una maggiore sicurezza, vigilando per evitare l’accattonaggio molesto e prevenendo furti, atti vandalici e danneggiamenti.

L’obiettivo è assicurare a chiunque la possibilità di recarsi a trovare i propri cari defunti non soltanto in totale sicurezza ma anche in totale serenità, con la consapevolezza che è presente in modo capillare personale della Polizia locale a cui potersi rivolgere in caso di necessità.

Gli agenti saranno negli attraversamenti pedonali di via Predda Niedda, nell'ingresso in viale Porto Torres e nell'area interna del parcheggio del cimitero e in via San Paolo.