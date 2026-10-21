Un uomo di 60 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è scattato nei giorni scorsi, quando gli agenti della Questura di Sassari si sono recati nella sua abitazione per notificargli la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

All'arrivo, i poliziotti hanno visto due persone uscire dall'appartamento e ingoiare due involucri in cellophane prima di allontanarsi. Entrati nell'abitazione, gli operatori della Squadra Mobile hanno trovato il 60enne mentre maneggiava un involucro con circa dieci scaglie di sostanza stupefacente, successivamente identificata come cocaina dalla Polizia Scientifica.

Sul tavolino sono stati sequestrati anche 170 euro in banconote di diverso taglio, ritenuti presumibilmente riconducibili all'attività di spaccio, e materiale utilizzato per preparare le dosi.

Nel corso della perquisizione sono state inoltre trovate numerose attrezzature da cantiere e da giardinaggio, tra cui trapani, motoseghe e decespugliatori, oltre a elettrodomestici e apparecchi elettronici usati. Sulla provenienza degli oggetti sono in corso ulteriori verifiche.

Sulla base degli elementi raccolti, l'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.