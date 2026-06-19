Lavori di ampliamento e miglioramento per garantire maggiore decoro e sicurezza al cimitero di Alghero, come dichiarato dall'Amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto e dall'Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Marinaro.

L'impresa che si è aggiudicata l'appalto sta attualmente lavorando con un budget di 1.090.000 euro per creare 264 nuovi loculi e circa 400 nuove celle per ossari. Oltre all'aumento dei posti di tumulazione, l'obiettivo principale è quello di rendere il cimitero pienamente funzionale e accessibile.

I lavori includono la realizzazione di nuovi blocchi loculi nella parte est del camposanto, la costruzione di nuove vie interne con relative pavimentazioni e opere idrauliche, e il restauro delle strutture esistenti per garantire un'estetica uniforme. Inoltre, sono in corso interventi di manutenzione sui blocchi di loculi esistenti, tra cui riparazioni alle coperture, agli intonaci, agli impianti di drenaggio e agli infissi, insieme all'installazione di sistemi di sicurezza migliorati e alla costruzione di un nuovo blocco ossari adiacente.

“Gli interventi manutentivi previsti sono attesi dai cittadini, per una migliore fruizione del cimitero e per consentire le visite in sicurezza e decoro”, spiega il sindaco Raimondo Cacciotto. L'obiettivo è comunque la messa a disposizione di un congruo numero di posti di tumulazione per almeno uno - due anni. Nelle previsioni c’è anche l’ipotizzata disponibilità di risorse della Regione per 400 mila euro, per implementazione dei lavori e interventi sui blocchi dei loculi 2 e 3.

“Un impegno che stiamo mantenendo per riqualificare e rendere più curato e sicuro il cimitero. Con questo appalto diamo un consistente segnale di miglioramento”, spiega l’Assessore Francesco Marinaro.