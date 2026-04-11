A seguito dell’avvio dei lavori del Centro riabilitativo CeRiP, la palestra comunale di Muros, utilizzata anche per le attività motorie degli studenti della scuola primaria, resterà temporaneamente chiusa per alcune settimane.

Per garantire la continuità delle attività educative e motorie, l’Amministrazione comunale ha predisposto un’iniziativa alternativa: un corso di “yoga kids” dedicato agli alunni della scuola primaria, interamente finanziato dal Comune nell’ambito delle politiche per il benessere e lo sviluppo psico-fisico dei più giovani.

Il progetto sarà condotto da Barbara Amato Gesmundo, insegnante di yoga, meditazione e mindfulness per bambini. Le attività si svolgeranno durante l’orario scolastico, in spazi idonei individuati in collaborazione con l’istituto, garantendo la massima sicurezza degli alunni e senza alcun costo per le famiglie.

Attraverso un approccio ludico e inclusivo, fatto di giochi di movimento, respirazione e tecniche di concentrazione, il percorso mira a favorire nei bambini una maggiore consapevolezza del corpo, la gestione delle emozioni e lo sviluppo di equilibrio, attenzione e serenità.

L’Amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento alla dirigenza scolastica e al corpo docente per la collaborazione, ribadendo il proprio impegno nel sostenere iniziative educative che promuovano inclusione, benessere e crescita armoniosa, soprattutto in una fase di temporanea indisponibilità della palestra dovuta ai lavori di demolizione dell’edificio scolastico adiacente, necessari per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’area.

“Il corso di yoga dedicato ai bambini delle scuole primarie rappresenta un investimento concreto nel loro benessere e nella loro crescita armoniosa - ha dichiarato il sindaco di Muros, Federico Tolu -. Attraverso gioco, movimento e consapevolezza del respiro, offriamo ai più piccoli strumenti preziosi per sviluppare equilibrio, concentrazione e serenità. Crediamo fortemente in iniziative educative che mettano al centro la persona fin dalla giovane età”.

Parallelamente, il Comune ha annunciato la volontà di partecipare al bando per la realizzazione di orti didattici, con l’obiettivo di ampliare l’offerta educativa legata alla sostenibilità ambientale e alla conoscenza della natura.

Gli orti sorgeranno nel giardino adiacente alla scuola primaria e permetteranno agli studenti di sperimentare direttamente le attività di coltivazione di frutta e ortaggi, che potranno essere integrati nei menu della ristorazione scolastica all’interno di specifici percorsi di educazione alimentare.