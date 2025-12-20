Un incendio è divampato in tarda mattinata all’interno di una fattoria situata nelle campagne di Macchiareddu. Le fiamme, originate da un’area adibita alla cottura, hanno interessato un ufficio, una zona ristoro, la copertura dell’edificio e la stalla.

Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno messo in salvo diversi animali. Sul posto sono stati impiegati un’autoscala, un’autobotte e il carro autorespiratori a supporto delle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Fortunatamente non risultano persone né animali coinvolti. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica, mentre le autorità stanno predisponendo gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Secondo le prime verifiche, l’incendio non dovrebbe essere di natura dolosa.