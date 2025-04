In un momento in cui sempre più famiglie si trovano a fare i conti con la povertà e l’esclusione, l’Emporio della Solidarietà “Braccia Tese” continua a essere un punto fermo per la comunità sassarese. Un luogo silenzioso ma vitale, dove ogni giorno si distribuiscono beni di prima necessità, alimenti e ascolto a chi si trova in difficoltà. Ed è proprio per sostenere questa realtà che sabato 12 aprile 2025, all’Auditorium di via Monte Grappa, si terrà un concerto benefico il cui intero ricavato sarà devoluto all’Emporio.

L’iniziativa vedrà sul palco i Tazenda con la data zero del loro nuovo tour “Bonas Noas”, ma l’evento assume un significato che va ben oltre la musica. L’obiettivo è sostenere concretamente l’attività dell’Emporio, che nel 2024 ha visto aumentare il numero delle famiglie assistite da 46 a ben 171. Numeri che raccontano un’emergenza sociale sempre più urgente, affrontata ogni giorno da volontari e operatori che, con discrezione e impegno, portano avanti una missione preziosa per il tessuto sociale cittadino.

Partecipare al concerto significa dare un contributo diretto a questa rete di aiuto, fatta di mani tese, scaffali pieni grazie alla generosità e volti che ritrovano dignità e speranza. Un gesto semplice, un biglietto, può tradursi in una spesa per chi non può permettersela, in un sollievo per chi si sente solo.

Biglietti disponibili presso Box Office Sardegna, Messaggerie Sarde e Le Ragazze Terribili - Festival. Per conoscere più da vicino l’attività dell’Emporio “Braccia Tese”, è possibile visitare il sito www.emporiobracciatese.it o chiamare il numero 377 3930316.