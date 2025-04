Dopo le dimissioni di due assessori del Partito Democratico, la sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù, ha proceduto alla nomina di due nuovi membri della giunta comunale, con l'obiettivo è assicurare continuità e stabilità nell'amministrazione.

I nuovi assessori sono Andrea Murgia, laureato in Architettura e coinvolto nella vita sociale della comunità e responsabile delle Attività Produttive, transizione digitale e Politiche Giovanili. Giuseppe Perria, professionista sanitario con grande bagaglio culturale ed esperienza, sarà invece a capo dell'assessorato alla Cultura, spettacolo e all'Istruzione.

La Sindaca Orrù ha enfatizzato l'importanza di valorizzare i giovani e il loro percorso formativo, dichiarando: "Credo fermamente che i giovani siano il futuro del nostro territorio. È fondamentale investire in una nuova classe dirigente che possa portare idee fresche e innovative. Con Andrea Murgia, daremo voce alle nuove generazioni e le coinvolgeremo attivamente nel processo decisionale."

Allo stesso tempo, la presenza di Giuseppe Perria garantirà un supporto prezioso grazie alla sua esperienza. "L'unione di entusiasmo giovanile e saggezza è la chiave per affrontare le sfide future", ha aggiunto la Sindaca.

I nuovi membri dell'amministrazione entreranno in carica immediatamente. La sindaca ha espresso gratitudine ai due assessori dimissionari per il loro lavoro e ha accolto con entusiasmo i loro successori, mostrando fiducia nella loro capacità di affrontare le sfide future e continuare sulla strada della crescita e dell'innovazione. Nella riorganizzazione delle deleghe, la prima cittadina si occuperà personalmente della partecipazione e della programmazione strategica, oltre all'Urbanistica. L'assessora e vice sindaca Alessandra Nurchi si occuperà anche delle manutenzioni e della polizia locale, mentre all'assessora Cucca saranno assegnate le Pari Opportunità e all'assessora Kappler il Patrimonio.

"Il Partito Democratico continuerà a dare il suo contributo all'attività amministrativa - ha dichiarato la Sindaca - ma ha preferito non avere ruoli operativi in giunta. Ho lavorato per costruire un percorso di unità politica e impegno condiviso, cercando di superare le criticità interne sollevate dagli esponenti del PD. Si è proposta la sottoscrizione di un documento unitario di fine mandato e rilancio per la prossima consiliatura, reintegrando in giunta i membri che il PD di Elmas avesse voluto proporre. Tuttavia, il Partito ha deciso di non impegnarsi direttamente in Giunta, pur condividendo il documento e dichiarando di assicurare il supporto all'interno della maggioranza."

"Ora proseguiamo con questi nuovi componenti in Giunta, che contribuiranno alla realizzazione del mandato ricevuto dai cittadini nel 2021" ha concluso la prima cittadina.