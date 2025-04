È morto all’alba Nicola Pruner, uno dei due motocilisti rimasti feriti nell'incidente stradale avvenuto ieri sera, domenica 6 aprile, lungo la statale 126 a Cortighiana, a Carbonia.

L'incidente è avvenuto intorno alle 21:30. Secondo una prima ricostruzione, i due motociclisti stavano percorrendo la strada nella stessa direzione quando, per cause non ancora accertate, si sono urtati, finendo rovinosamente sull'asfalto.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze e dei carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi.

La vittima, di Carbonia, era stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Sirai di Carbonia. All'alba di oggi è stato deciso il trasferimento al Brotzu di Cagliari, dove si trovava già l'altro motocilista coinvolto nell'incidente, ma arrivato in ospedale il centauro è deceduto.