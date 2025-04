I tradizionali riti della Settimana Santa a Sassari, che richiamano le antiche tradizioni religiose spagnole in città, sono un patrimonio da preservare e valorizzare. Arciconfraternite e Confraternite storiche come quelle di Santa Croce, del Gonfalone, dell’Orazione e Morte, dei Servi di Maria, del Santissimo Sacramento e dei Santissimi Misteri, si preparano a organizzare le cerimonie sacre, le veglie, le adorazioni e le processioni che attraverseranno il centro storico trasmettendo grande suggestione. Le celebrazioni avranno inizio domenica 13 aprile e animeranno le strade della città vecchia, luogo intriso di tradizioni secolari. Il programma, realizzato dal Comune di Sassari e dalle Confraternite Riunite insieme all'Arcidiocesi di Sassari, è stato presentato oggi, lunedì 7 aprile, dal sindaco Giuseppe Mascia, dall'arcivescovo Gian Franco Saba, dall'assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni, insieme alla dirigente Marge Cannas e alla vice presidente Uisp, Comitato territoriale di Sassari Aps, Luana Sanna.

Il calendario degli appuntamenti

Da domenica 13 aprile (Domenica delle Palme) a lunedì 21 aprile (Lunedì dell’Angelo) il calendario è fitto di appuntamenti.

Domenica delle Palme

Domenica 13 aprile, in tutte le chiese della città, si terrà la celebrazione della Domenica delle Palme. L'evento principale sarà la Benedizione delle Palme alle ore 10:15 presso l'emiciclo Garibaldi, seguita dalla processione verso la Cattedrale insieme alle Confraternite Riunite e ai fedeli. Successivamente, alle 11, presso la Cattedrale di San Nicola, il Pontificale sarà presieduto da monsignor Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari.

Lunedì Santo

Il 14 aprile, alle 17:30, presso la chiesa delle Monache Cappuccine, si terrà la Santa Messa e sarà esposto il simulacro sacro de "Il Calvario". Successivamente, alle 19, nella chiesa di San Michele, si svolgerà lo Stabat Mater, eseguito su strumenti antichi, in forma paraliturgica, dall’Orchestra del Festival “Note senza tempo” sotto la direzione di Alberto Sanna, con la collaborazione di don Michele Murgia e Paolo Sanna.

Martedì Santo

Martedì 15 aprile, alle 18:00, avrà inizio la solenne processione che si snoderà per le strade del centro storico. Alle 18:15, è prevista una breve pausa presso la chiesa di San Giacomo, sede dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte. Questo luogo sacro, posizionato di fronte alla maestosa cattedrale di San Nicola, accoglierà le statue delle diverse confraternite della città. Successivamente, alle 18:30, la processione si sposterà verso la vicina Cattedrale, dove l'Arcivescovo terrà una meditazione in occasione del passaggio dei Misteri. Infine, il corteo religioso attraverserà le suggestive strade del centro storico prima di fare ritorno alla chiesa delle Monache Cappuccine.

Mercoledì Santo

Mercoledì 16 aprile alle 18:30, la chiesa di Sant'Andrea, costruita nel XVII secolo e situata in Corso Vittorio Emanuele, accoglierà la processione della Madonna Addolorata organizzata dalla confraternita del Santissimo Sacramento. La processione si dirigerà verso la chiesa di San Giacomo, dove i membri della confraternita dell'Orazione e Morte daranno ospitalità ai simulacri della Madonna Addolorata e del Cristo crocifisso. Alle 18.45, la processione si sposterà alla Cattedrale per la Meditazione dell'Arcivescovo durante il passaggio della Processione del Cristo e dell'Addolorata, che inizierà alle 19. Successivamente, il corteo attraverserà le strade del centro storico prima di fare ritorno alla chiesa di Sant'Andrea. Alle 19, presso la chiesa di Santa Caterina, avrà luogo lo Stabat Mater eseguito con strumenti d'epoca dall'Orchestra del Festival "Note senza tempo", diretta da Alberto Sanna in collaborazione con Don Michele Murgia e Paolo Sanna.

Giovedì Santo

Giovedì 17 aprile, il Duomo di Sassari sarà il luogo principale per diversi eventi religiosi importanti. La giornata inizierà alle 10:00 con la messa cresimale presieduta dall'arcivescovo Gian Franco Saba. Nel pomeriggio, alle 18:30, si terrà il Pontificale in Coena Domini e la Lavanda dei piedi nella stessa Cattedrale. Successivamente, alle 19:00, si commemorarà la deposizione del Santissimo nell’altare. Dalle 21:30, molte chiese della città ospiteranno il Pellegrinaggio di veglia e di adorazione all’altare della Reposizione, conosciuto come “Cerche nei Sepolcri” delle sette chiese. Allo stesso tempo, nella Cattedrale, ci sarà un momento di raccoglimento per l’Ora Santa di preghiera.

Venerdì Santo

Venerdì 18 aprile sarà una giornata densa di eventi religiosi. La Cattedrale ospiterà la preghiera comunitaria della Liturgia delle Ore alle 8:00. Successivamente, alle 9:00 nella chiesa della Santissima Trinità si terrà il Rito della Crocifissione del Cristo a cura dell’Arciconfraternita di Santa Croce e del Gonfalone. Alle 9:30, partirà dalla chiesa di Sant'Antonio Abate la processione dell'Arciconfraternita dei Servi di Maria con il simulacro della Madonna dell'Addolorata, che percorrerà le vie della città passando per sette chiese del centro storico. Il corteo si fermerà alle 10:30 nella cattedrale per la meditazione dell’arcivescovo, e successivamente alle 10:45 nella chiesa di San Giacomo prima di proseguire per il centro e infine rientrare nella chiesa di Sant’Antonio Abate. Nel pomeriggio, alle 17:30, l’arcivescovo presiederà l’Azione liturgica della Passione del Signore nella cattedrale di San Nicola; alle 18:15, nella chiesa della Santissima Trinità si terrà il rito della deposizione del Cristo Morto, noto come S’Iscravamentu. Alle 19:00 inizierà la Processione e la Via Crucis per le vie del centro, con la meditazione dell’Arcivescovo prevista alle 20:00 durante il passaggio in Cattedrale, per poi continuare fino al ritorno nella chiesa della Santissima Trinità per la sepoltura del Cristo Morto.

Sabato Santo

Sabato 19:00 aprile, monsignor Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari, guiderà la preghiera comunitaria della Liturgia delle Ore alle 8 presso la Cattedrale di San Nicola. Inoltre, sempre nella stessa giornata, si terrà la Veglia Pasquale alle 22:00, anch'essa presieduta da monsignor Saba.

Pasqua di Resurrezione

Domenica 20 aprile, monsignor Gian Franco Saba, che ricopre il ruolo di arcivescovo di Sassari, sarà il celebrante della messa delle 8:30 presso la Casa Circondariale di Sassari, a Bancali. Successivamente, alle 10:15, i fedeli sono invitati alla chiesa della Santissima Trinità per partecipare alla processione del Cristo Risorto, guidata dall'Arciconfraternita di Santa Croce e del Gonfalone. Contestualmente, l'Arciconfraternita dei Servi di Maria si unirà alla processione portando la statua della Madonna dalla chiesa di Sant'Antonio Abate. Intorno alle 10:30, le due processioni si incontreranno in piazza Santa Caterina per l'atteso "S’Incontru" tra Gesù Risorto e la Madonna. In questa occasione, saranno presenti le autorità religiose, le Confraternite cittadine, i Gremi, il Sindaco e la Giunta comunale. La processione si concluderà alle 11:00 nella cattedrale di San Nicola, dove monsignor Gian Franco Saba officierà il Pontificale.

Lunedì dell’Angelo, Pasquetta

Accanto alle festività religiose, il Lunedì dell’Angelo di quest'anno vedrà anche l'organizzazione di iniziative civili. "Pasquetta al parco di Monserrato: pic nic tra giochi e musica" è il titolo dell'iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Uisp. L'obiettivo dell'evento è valorizzare gli spazi urbani, in particolare il parco di Monserrato, trasformandoli in luoghi di svago e intrattenimento per sottolineare l'importanza di una città vivibile e sostenibile. Si mira a evidenziare il benefico impatto delle attività ricreative all'aria aperta sul benessere individuale e sulla qualità della vita, promuovendo al contempo un connubio tra gioco, musica e divertimento come veicoli per sensibilizzare le persone ad adottare uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente. L'evento prevede dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 una serie di attività tradizionali sarde, laboratori per la costruzione di giochi tipici e con mattoncini Lego. Durante il pranzo e nel tardo pomeriggio, saranno proposti momenti musicali curati da un DJ e dalla band La Help Band, che eseguirà un repertorio variegato di brani nazionali e internazionali di diversi generi, offrendo due ore di musica pop, rock, dance e country.

Una tradizione da salvaguardare

Il Protocollo d'intesa promosso dall'associazione Europassione per l'Italia nel 2017 ha visto la partecipazione del Comune di Sassari insieme ad altre venticinque città italiane, tra cui Alghero e Castelsardo. L'obiettivo era ottenere il riconoscimento dei riti della Settimana Santa come Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità dell'Unesco. Per Sassari, già famosa per la Discesa dei Candelieri con la Rete delle grandi macchine a spalla, questo riconoscimento rappresenterebbe un valore aggiunto e un passo avanti nella protezione e valorizzazione delle proprie tradizioni culturali.La Settimana Santa non è solo un momento di fede per arricchire la propria spiritualità, ma anche un'opportunità per esplorare le tradizioni locali. La sezione “Sacro e Profano” del Museo della Città - Palazzo di Città offre un viaggio attraverso le suggestioni della Settimana Santa tramite parole e immagini che narrano gli antichi riti. Tra le opere esposte, spicca “La Processione dei Misteri” di Eugenio Tavolara, un gruppo di venticinque pupazzi di legno intagliato e policromato risalenti al 1928. Quest'opera rappresenta la sequela dei confratelli, il simulacro della Madonna Addolorata e le donne in preghiera che animano le processioni con grande suggestione.