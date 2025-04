Un contest fotografico innovativa sta per prendere il via presso l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, grazie al nuovo progetto del Gruppo di Lavoro Igiene delle mani del Comitato infezioni correlate all’assistenza (CICA). Dal 17 al 30 aprile, tutti gli operatori dell'azienda di viale San Pietro avranno l'opportunità di partecipare a questa iniziativa che unisce arte e prevenzione.

Attraverso la lente della fotocamera, che può essere anche uno smartphone, si invitano i partecipanti a raccontare l'importanza della prevenzione delle infezioni ospedaliere. Questa iniziativa non solo metterà in evidenza la creatività e l'impegno quotidiano degli operatori sanitari, ma contribuirà anche a sensibilizzare sul tema cruciale dell'igiene delle mani. Il progetto si inserisce tra le varie iniziative promosse dal CICA, che culmineranno il 5 maggio in occasione della Giornata mondiale dell’Igiene delle mani, rafforzando così l'importanza della prevenzione e della consapevolezza nella cura dei pazienti.

"Vogliamo promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione – afferma il professor Paolo Castiglia, direttore della Direzione medica di presidio, igiene, epidemiologia e infezioni ospedaliere – che coinvolga attivamente tutti gli attori del sistema sanitario. Ogni scatto diventa, così, un messaggio di cura, un simbolo di un impegno condiviso che si rinnova ogni giorno, trasformando un gesto semplice in un atto di protezione e attenzione verso il benessere di tutti".

Il progetto prende vita dalla consapevolezza che mantenere una corretta igiene delle mani rappresenta il primo baluardo contro le infezioni nosocomiali. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare gli operatori sanitari, i pazienti e i visitatori sull'importanza di adottare comportamenti responsabili al fine di garantire la sicurezza durante le cure. Inserito all'interno di un programma più ampio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, il contest mira a promuovere una cultura della prevenzione e a creare un ambiente in cui ogni gesto, anche il più semplice, diventi un simbolo di cura e responsabilità.

"Il gesto dell’igiene delle mani, soprattutto in ambito assistenziale, assume un significato profondo – afferma la dottoressa Maria Grazia Deriu, coordinatrice del Gruppo di Lavoro Igiene mani del CICA - è la dimostrazione tangibile dell’impegno condiviso per la protezione della salute dei pazienti e la qualità dell’assistenza. Una sfida che è, allo stesso tempo, un invito a valorizzare il lavoro di squadra e a riconoscere l’importanza di ogni piccolo contributo al benessere collettivo".

Il concorso è aperto a tutte le divisioni dell'Aou, incoraggiando il coinvolgimento collettivo per ciascun reparto. La sfida consiste nel creare uno scatto originale che rappresenti in modo innovativo il gesto dell'igiene delle mani. Le fotografie dovranno trasmettere un messaggio chiaro e simbolico, mettendo in evidenza non solo l'azione in sé, ma anche i valori di protezione e sicurezza ad essa associati. Gli partecipanti possono integrare elementi legati alla Sardegna, come elementi della natura, tradizioni o simboli locali, per arricchire la narrazione visiva e consentire una visione personale e culturale del tema.

Il regolamento del concorso, disponibile sul sito ufficiale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, stabilisce alcune linee guida essenziali per assicurare trasparenza e conformità alle normative. La partecipazione è aperta esclusivamente ai dipartimenti ospedalieri e ai servizi ambulatoriali dell'Aou di Sassari ed è richiesta la formazione di team. Ogni dipartimento può presentare al massimo tre fotografie. Le immagini, che devono essere originali e focalizzate sull'importanza dell'igiene delle mani, saranno condivise sul profilo Instagram ufficiale dell'Azienda ospedaliero universitaria (@aousassari) nella sezione "Storie in evidenza" a partire dal 22 aprile 2025. Il periodo di votazione, determinato dal numero di "Mi piace" ricevuti da ciascuna immagine, si concluderà il 30 aprile 2025 alle ore 23:59.

Il reparto che riceverà più like per la propria foto sarà premiato con orologi da camice personalizzati per ciascun membro. Inoltre, la foto vincente sarà immortalata e consegnata durante la cerimonia ufficiale del 5 maggio 2025.