La Polizia locale e gli studenti delle scuole di Sassari hanno concluso con successo il progetto "Neanche con un fiore", un'iniziativa volta a sensibilizzare i giovani contro la violenza di genere. Quest'anno, dodici istituti secondari di secondo grado hanno preso parte al progetto, coinvolgendo oltre mille studenti tra i 14 e 18 anni. Seicento di loro hanno partecipato a un questionario per valutare la percezione della violenza contro le donne, i cui risultati saranno presentati venerdì durante un incontro presso l'auditorium del polo tecnico "Devilla".

Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e il comandante della Polizia locale, Gianni Serra, parteciperanno all'evento. Il progetto mira a sensibilizzare i giovani sul tema della violenza di genere, promuovendo il rispetto, l'uguaglianza e la dignità delle donne. Gli studenti, tramite performances artistiche e teatrali, esprimeranno il loro impegno nella lotta contro ogni forma di violenza, utilizzando l'arte come mezzo di comunicazione per trasmettere emozioni e riflessioni su un argomento tanto importante. Venerdì, gli studenti delle scuole coinvolte si esibiranno presentando lavori che spaziano dal teatro alla danza, dalla musica alla poesia, in un atto simbolico di denuncia e speranza per un futuro libero da violenza.

Durante l'evento, i fratelli Michele e Stefano Manca, con il loro celebre duo comico "Pino e gli Anticorpi", intratterranno il pubblico con il loro coinvolgente repertorio, contribuendo così a rendere l'incontro ancora più memorabile. "L'evento promette di essere un'occasione di riflessione e di impegno civile, per costruire una società più giusta e rispettosa dei diritti di tutte e tutti", spiega il comandante, Gianni Serra.