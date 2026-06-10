Un biglietto per il cinema come incentivo alla solidarietà: per tutto il mese di giugno l'Avis Provinciale di Sassari premia i donatori di sangue con una serie di iniziative realizzate insieme al Cityplex Moderno.

L'associazione ha annunciato che ogni lunedì saranno estratti due biglietti omaggio tra coloro che avranno effettuato una donazione di sangue nel Centro Prelievi dell'Avis Provinciale di Sassari, nella struttura di San Camillo. Un modo per ringraziare chi sceglie di compiere un gesto fondamentale per il sistema sanitario e per chi necessita di trasfusioni.

Accanto ai sorteggi prosegue anche la convenzione già attiva con il multisala sassarese. I soci donatori dell'Avis Provinciale Sassari possono infatti usufruire, dal lunedì al venerdì e nei giorni non festivi, di uno sconto di 2 euro sul biglietto intero. Il prezzo d'ingresso passa così da 8 a 6 euro.

Per beneficiare della promozione è necessario registrarsi inviando una mail all'indirizzo cinema.moderno.sassari@gmail.com. Nella richiesta devono essere indicati nome e cognome, indirizzo email, numero di telefono, residenza, data di nascita e un documento che certifichi l'iscrizione come donatore Avis.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere allo stesso indirizzo di posta elettronica oppure contattare il numero 324 634 8389.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di incentivare la donazione di sangue, soprattutto in un periodo dell'anno in cui il contributo dei volontari diventa particolarmente prezioso, coniugando un gesto di solidarietà con un'opportunità dedicata ai donatori.