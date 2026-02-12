PHOTO
Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 17:40 circa, sulla strada statale 132 poco prima del centro abitato di Martis, dove un'auto si è ribaltata dopo essere finita fuori strada-
Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Sassari che, dopo aver messo in sicurezza il veicolo, hanno collaborato con il personale medico del 118 per estrarre il conducente bloccato all'interno, che è stato poi trasportato al pronto soccorso.
Sul posto oltre al personale VVF, due ambulanze del 118 e i Carabinieri per i rilievi dell'incidente.