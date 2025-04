Paura questa pomeriggio sulla strada statale 127 bis, nei pressi del bivio per Uri. Un’auto con tre persone a bordo si è ribaltata, per cause in corso di accertamento, finendo fuori carreggiata.

Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli nell’incidente. L’allarme è scattato subito, e sul posto sono intervenute due ambulanze, l’elisoccorso e la medicalizzata di Alghero.

Presente anche la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e gestire la viabilità temporaneamente rallentata.