La delegazione di Ollolai si prepara a varcare nuovamente i confini isolani in occasione del Palio del Casale 2026, in programma i prossimi 16 e 17 maggio a Cicciano, in provincia di Napoli, dove rappresenterà la Sardegna nella competizione nazionale dedicata ai palii degli asinelli.

La squadra ollolaese, già vincitrice del titolo di Campioni d’Italia nell’edizione 2025, tornerà in gara con il fantino Vittore Bussu, affiancato dalla delegazione guidata dal presidente della Pro Loco di Ollolai Alessandro Daga e dal presidente dell’Associazione Palio degli Asinelli Pier Paolo Soro.

L’evento, considerato tra i principali appuntamenti italiani dedicati ai palii con asinelli, vedrà la partecipazione di numerose delegazioni regionali provenienti da tutta Italia, tra cui Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna, Molise, Umbria, Veneto, Trentino, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Sardegna.

"Siamo carichi e motivati - dice Alessandro Daga, presidente della Pro loco -. Per noi il Palio del Casale non solo rappresenta uno stimolo dal punto di vista della competizione agonistica, ma si tratta, in modo particolare, di un appuntamento che apre al confronto con le altre regioni e ci permette di portare e far conoscere con tanto orgoglio le nostre tradizioni. In occasione di questo appuntamento non rappresentiamo solo il nostro paese, ma siamo gli ambasciatori di tutta la Sardegna e per noi questo aspetto ha un valore del tutto particolare".