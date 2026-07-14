Un uomo di 48 anni è stato denunciato a Sassari dalla Polizia di Stato con l’accusa di minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere, dopo un episodio che si sarebbe verificato all’incrocio tra via Pietro Micca e via Flumenargia, dove sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari dopo una richiesta di aiuto giunta al Numero unico di emergenza 112. A chiamare è stato un uomo che ha riferito di essere inseguito e minacciato di morte da un’altra persona armata di una piccozza.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, il presunto aggressore avrebbe seguito la vittima a seguito di dissidi legati a pregresse questioni lavorative. Durante l’inseguimento avrebbe impugnato una piccozza e portato con sé anche un martello, custodito in una busta, rivolgendole gravi minacce di morte.

La persona offesa è riuscita a riprendere parte della scena con il proprio tablet, fornendo così un ulteriore riscontro a quanto denunciato.

Le Volanti, giunte rapidamente sul posto, hanno individuato il presunto aggressore ancora nelle vicinanze della vittima, mettendo quest’ultima in sicurezza ed evitando che la situazione potesse degenerare.

Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno trovato il 48enne in possesso della piccozza e del martello utilizzati durante le condotte intimidatorie. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati perché ritenuti atti a offendere.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura per l’identificazione e il fotosegnalamento, quindi denunciato all’Autorità giudiziaria per i reati contestati.