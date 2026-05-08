Una giornata all'aperto a Sassari per sensibilizzare sui disturbi del neurosviluppo e celebrare la diversità neurale. Domenica 10 maggio 2026, dalla mattina fino al pomeriggio, la spiaggia di Porto Ferro sarà il luogo dell'Open Day - Outdoor organizzato dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, in occasione della 5ª Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo, promossa dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Questo evento, aperto a tutti e programmato proprio nella giornata della Festa della Mamma, mira a essere un momento di incontro, condivisione e sensibilizzazione in un ambiente naturale e inclusivo. L'obiettivo principale è quello di favorire una cultura che valorizzi la diversità neurale, facilitando l'inclusione e lo sviluppo delle abilità sociali nei bambini.

Durante la giornata, saranno organizzate attività ludico-educative progettate per potenziare le competenze relazionali e comunicative: dal surf ai giochi sulla spiaggia, passando per i laboratori di riciclo creativo, il tutto sotto la supervisione di personale qualificato. La collaborazione con la Bonga Surf School sarà cruciale, essendo già partner dell'Aou di Sassari insieme agli Orti di San Pietro nel progetto "Social Skills per l'Autismo", finanziato dalla Fondazione di Sardegna. L'ingresso all'Open Day sarà gratuito.

Inoltre, sarà disponibile un info-point dedicato alla sensibilizzazione sui principali disturbi del neurosviluppo, tra cui ADHD, disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva, disturbi del linguaggio, dell'apprendimento e del movimento.

"Portare le attività riabilitative e di socializzazione fuori dai contesti tradizionali – dichiara Stefano Sotgiu, direttore della Neuropsichiatria infantile – significa offrire ai bambini opportunità autentiche di crescita, in ambienti stimolanti e inclusivi. Il mare e la spiaggia diventano così luoghi terapeutici, capaci di favorire relazione, autonomia e benessere".

Sulla stessa linea Alessandra Carta, neuropsichiatra infantile: "Questa giornata rappresenta un’occasione preziosa per promuovere una visione positiva delle neurodiversità. Attraverso il gioco e la condivisione, possiamo sostenere lo sviluppo delle abilità sociali e rafforzare il senso di appartenenza dei bambini e delle loro famiglie".

A sottolineare il valore istituzionale dell’iniziativa è Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria dell’Aou di Sassari: "Eventi come questo testimoniano l’impegno dell’Azienda nel promuovere percorsi di cura sempre più aperti al territorio e centrati sulla persona. La sensibilizzazione sui disturbi del neurosviluppo è fondamentale per costruire comunità più inclusive e consapevoli".