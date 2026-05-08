Il progetto europeo TEMA (Trusted Extremely Precise Mapping and Prediction for Emergency Management) terrà una prova pilota presso la Direzione generale della Protezione civile regionale a Cagliari il 12 e 13 maggio. Finanziato dal programma Horizon Europe, mira a migliorare la gestione delle emergenze con tecnologie avanzate come modellazione, intelligenza artificiale e analisi integrata dei dati. La piattaforma del progetto genera rappresentazioni digitali tridimensionali del territorio e integra informazioni da varie fonti in tempo reale.

La sperimentazione a Cagliari, evoluta dalle attività nel Montiferru nel giugno 2025, include aggiornamenti basati sui feedback della prova pilota del 2025. Coinvolge partner scientifici, tecnologici e operativi del Sistema regionale di Protezione civile. Durante l'esercitazione, la piattaforma sarà testata in un contesto simulato di incendio a Posada nel 2023, valutando il coordinamento operativo e la gestione delle informazioni.

La partecipazione di rappresentanti internazionali permette di valutare l'efficacia della piattaforma in contesti diversi. Il progetto TEMA ha sperimentato soluzioni in vari contesti europei, potenziando le capacità di previsione, risposta e coordinamento delle strutture di protezione civile a livello continentale.