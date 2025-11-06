La scomparsa di Rosa Bechere, 62enne di Olbia, avvenuta il 25 novembre 2022, torna sotto i riflettori con la decisione della Procura generale presso la Corte d'appello di Sassari di riaprire le indagini condotte finora dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

Gli avvocati dei familiari della donna e del marito, Davide Iannelli, incarcerato per l'omicidio del vicino Tony Cozzolino, hanno contestato la richiesta di archiviazione. L'iscrizione nel registro degli indagati di una coppia di Olbia, accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere, ha portato a ulteriori sviluppi nell'indagine.

La Procura generale ha ora ordinato ulteriori accertamenti affidati al pm Alessandro Bosco in collaborazione con la Procura di Tempio, nel tentativo di fare luce sulla scomparsa di Rosa Bechere, avvenuta poco dopo l'omicidio di Cozzolino nelle vicinanze della sua abitazione a Olbia.