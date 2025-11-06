L'udienza per il ricorso presentato dalla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, sul caso di decadenza è stata programmata per domani, venerdì 7 novembre, presso il palazzo di giustizia di Cagliari.

La sezione civile della Corte d'appello, presieduta da Maria Antonella Sechi, si riunirà alle 10:30 per esaminare l'opposizione della governatrice alla decisione del collegio della prima sezione civile, guidato da Gaetano Savona. Questa udienza segue la sentenza della Corte Costituzionale relativa al ricorso che ha sollevato un conflitto di attribuzioni tra lo Stato e la Regione riguardante la norma elettorale alla base della questione.

Gli avvocati di Todde sottolineeranno che la materia del contendere è cessata in base a questa sentenza. Inoltre, contesteranno la memoria difensiva presentata dall'avvocato Riccardo Fercia, legale del Collegio di garanzia poi revocato, chiedendo la sua esclusione. Si prevede che domani non sarà presa una decisione definitiva, con l'aspettativa di un rinvio della decisione di merito, probabilmente al 27 novembre, quando la Corte d'appello esaminerà anche altri ricorsi presentati da alcuni consiglieri regionali.

Sul fronte politico "questione chiusa" per il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, mentre il centrodestra continua ad attaccare: "Questa legislatura di fatto non è mai iniziata - ribadisce Paolo Truzzu, capogruppo di Fdi - e la situazione della decadenza non è ancora chiara. Questo blocca l'attività della maggioranza, ancora di più in vista della Finanziaria 2026 che ancora non è stata approvata in Giunta".