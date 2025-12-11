Notte di controlli intensificati nel Sarrabus, dove i Carabinieri delle Stazioni di San Vito, Villaputzu e Muravera, affiancati dall’Aliquota Operativa del Norm della Compagnia di San Vito, hanno svolto un servizio coordinato su disposizione del Comando Provinciale di Cagliari. L’obiettivo: aumentare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni di illegalità nei principali centri del territorio.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno identificato tre giovani, tutti già noti alle forze dell’ordine: sarebbero stati trovati in possesso di modiche quantità di droga destinate all’uso personale. A San Vito è stato fermato un 36enne della Città Metropolitana di Cagliari, secondo quanto riferito con una dose di cocaina; a Villaputzu un 23enne domiciliato nel Nord Sardegna sarebbe stato trovato con una piccola quantità di marijuana; un altro 23enne, residente nel Nuorese, è stato controllato a Muravera, dove i Carabinieri avrebbero scoperto un ulteriore quantitativo di marijuana. Per tutti è scattata la segnalazione all’Autorità amministrativa competente.

Parallelamente, il servizio ha portato al controllo di decine di veicoli e all’identificazione di numerosi automobilisti, con un’auto sequestrata e diverse violazioni al Codice della strada contestate. Le sanzioni elevate superano complessivamente i 1.500 euro.

L’operazione rientra nel più ampio programma di prevenzione e vigilanza attuato dall’Arma in tutta la provincia, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili e ai fenomeni di microcriminalità.