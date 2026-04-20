Durante il pomeriggio di sabato scorso 18 aprile, la scoperta di presunto materiale esplosivo tra le sterpaglie in un terreno a Telti ha reso necessario l’immediato intervento dei Arma dei Carabinieri.

A segnalare la presenza sospetta è stato un cittadino che, mentre transitava nella zona, ha notato alcuni oggetti potenzialmente pericolosi e, compresa la possibile natura del materiale, ha prontamente contattato le forze dell’ordine.

I militari, giunti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area per prevenire qualsiasi rischio per l’incolumità pubblica. Dai primi accertamenti è emerso che si trattava, con ogni probabilità, di materiale esplosivo abbandonato da tempo e in avanzato stato di deterioramento, una condizione particolarmente insidiosa che richiede l’intervento di personale specializzato.

Per questo è stato richiesto l’intervento degli artificieri del Reparto Territoriale di Olbia, che hanno effettuato un’accurata analisi del materiale rinvenuto. Si trattava di alcune matasse di miccia a lenta combustione e di diverse cartucce di esplosivo, verosimilmente lasciate sul posto da anni.

Gli artificieri hanno quindi proceduto allo smaltimento in sicurezza, eliminando ogni potenziale pericolo.