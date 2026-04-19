Grave incidente, nel pomeriggio, lungo la Strada Provinciale 19 in direzione Villasimius. Ad avere la peggio un ragazzo di 29 anni, uscito di strada con la propria moto.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito, il giovane si trovava in sella alla sua Kawasaki z900. All'altezza della località “Su Lillu”, nell'affrontare una curva, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo.

A causa della perdita di aderenza, la moto è diventata ingovernabile, finendo per impattare con estrema violenza contro il guardrail laterale. Il giovane è stato disarcionato dalla sella, riportando ferite che sono apparse subito serie ai primi soccorritori.

Sul posto è intervenuta inizialmente un’ambulanza medicalizzata del 118. Valutata la gravità, la centrale operativa ha fatto decollare l'elisoccorso, che ha prelevato il 29enne per trasferirlo d'urgenza al Brotzu di Cagliari. Il motociclista è stato ricoverato in codice rosso per gli accertamenti del caso ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

I Carabinieri, oltre a gestire la viabilità per permettere le operazioni di soccorso, hanno confermato la totale regolarità dei documenti di guida e di circolazione del mezzo.