L'Italia continua a essere influenzata dall'alta pressione, determinata da un intricato contesto a livello europeo e globale. Il primo fine settimana di ottobre sarà caratterizzato quindi da condizioni soleggiate e temperature massime che potrebbero raggiungere i 28-29 gradi.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, oggi, venerdì 2 ottobre 2026, si prevede una copertura nuvolosa nel Nord e lungo la fascia tirrenica, con possibili deboli piogge locali sulle Alpi occidentali e in Sardegna.

"Nel corso del fine settimana - sottolinea Tedici - prevarranno condizioni di stabilità atmosferica e tempo in gran parte soleggiato su quasi tutto il Paese". Temporanei addensamenti interesseranno il Nord-Ovest e la Sicilia, dove nelle ore pomeridiane saranno possibili isolati rovesci.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, venerdì 2 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni pomeridiane, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore centrale e settentrionale.

Temperature: minime stazionarie, lieve calo delle massime.

Venti: deboli da Sud-Est sul settore meridionale e orientale, brezze altrove.

Mari: mosso il Mare di Sardegna. Poco mossi gli altri mari.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 3 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mari: mosso il Mare di Sardegna. Poco mossi gli altri mari.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate dalla persistenza di una ventilazione debole di componente orientale. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso per la presenza di nubi alte. Le temperature si manterranno stazionarie. I mari saranno generalmente poco mossi, mosso il Mare di Sardegna.