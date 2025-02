Un grave incidente stradale si è verificato ieri notte, giovedì 13 febbraio, ad Alghero, dove un rider in sella al suo scooter è stato investito da un’auto pirata all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Grazia Deledda. Il giovane si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale.

L’incidente e la fuga dei responsabili

Secondo quanto appreso, l’impatto è avvenuto poco dopo le 22:00, quando una BMW non ha rispettato lo stop, travolgendo lo scooter del rider. L’urto è stato così violento da scaraventare il giovane contro la facciata di un palazzo, facendolo sbattere contro una finestra al piano terra.

Dopo l’incidente, la BMW ha proseguito la sua corsa per alcuni metri, danneggiando diverse auto parcheggiate lungo la strada. I tre occupanti del veicolo, invece di fermarsi a prestare soccorso, hanno abbandonato l’auto e sono fuggiti a piedi.

L’arresto del conducente

La loro fuga è durata poco: i Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a rintracciarli e fermarli poco dopo, portandoli in caserma per accertamenti. Il conducente dell’auto è stato arrestato, mentre il rider ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso.

L’episodio ha suscitato sconcerto in città, dove si attendono aggiornamenti sulle condizioni del giovane e sull’esito delle indagini.