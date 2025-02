Auto e ingresso di casa imbrattati con sugo di pomodoro. Quella che potrebbe sembrare una bravata, è invece qualcosa di più serio. A farne le spese è stato Christian Mulas, consigliere comunale di Alghero, che ha sporto denuncia ai carabinieri.

“Usare il pomodoro rappresenta il sangue. Chi ha voluto fare questo gesto voleva intimidirmi, ma ora mi tutelerò nelle sedi opportune” fa sapere il consigliere comunale eletto tra le fila di Orizzonte Comune, per il quale non ci sono dubbi: “È un atto intimidatorio vero e proprio”.

Mulas dice di non temere per la sua incolumità ma, aggiunge, “non sono certamente sereno”. E pensa a un possibile collegamento con la realizzazione del parco per bambini in un’area di via Matteotti, particolarmente “caldeggiata” dal consigliere comunale che, secondo qualche lamentela, avrebbe tolto spazio ai cani, molti dei quali lasciati dai padroni senza guinzaglio. Sulla vicenda ora dovranno far luce i carabinieri. “Sono stato rieletto con quasi 500 voti, segno evidente che ho la fiducia di molti cittadini – rimarca Mulas – Faccio politica per passione, ho solo un obiettivo: rappresentare e difendere i diritti dei cittadini. Questo atto ignobile non mi ferma”.

“Però – aggiunge – devo ammettere che, in questi giorni, gli attacchi mediatici che mi hanno coinvolto hanno contribuito ad alimentare tensioni”. Il riferimento di Mulas è alle tensioni con alcuni esponenti della coalizione alla guida della città dallo scorso mese di giugno che lo vorrebbero fuori dalla maggioranza per alcune sue prese di posizione pubbliche sulla Giunta regionale e non solo.