La Sardegna potrebbe presto vedere un’importante evoluzione nella sua rete di collegamenti aerei, con nuovi voli interni tra Alghero, Cagliari e Olbia, oltre a tratte internazionali di grande rilievo come quelle da Cagliari e Olbia verso New York e Filadelfia.

La Giunta regionale ha approvato l’atto di indirizzo per il bando “Nuove Rotte”, promosso dall’Assessorato dei Trasporti in collaborazione con l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con l’obiettivo di migliorare la connettività dell’Isola e favorire la mobilità dei cittadini e l’afflusso turistico durante tutto l’anno.

L’iniziativa prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che permetterà di coprire il 50% dei costi aeroportuali sostenuti dalle compagnie, sia nell’aeroporto di partenza che in quello di arrivo, incentivando così l’attivazione di 67 nuove tratte.

Voli interni: Alghero-Cagliari e Olbia-Cagliari tra le tratte possibili

Tra le novità più attese, oltre ai voli internazionali, si inserisce anche la possibilità di collegamenti interni regionali. Se le compagnie aeree manifesteranno interesse, potrebbero essere attivati i voli Alghero-Cagliari e Olbia-Cagliari, rendendo più agevoli gli spostamenti tra i principali aeroporti dell’Isola.

Un’ulteriore tratta prevista è quella tra Cagliari e Ajaccio, un collegamento che faciliterebbe i viaggi tra Sardegna e Corsica, soprattutto dopo le recenti difficoltà nei collegamenti marittimi.

“Con il bando ‘Nuove Rotte’ facciamo un passo concreto verso una Sardegna sempre più connessa, non solo con l’Europa, ma anche con il resto del mondo”, ha dichiarato l’assessora ai Trasporti Barbara Manca, sottolineando l’importanza di offrire maggiori opportunità di mobilità ai sardi e stimolare il turismo tutto l’anno.

Anche l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu ha ribadito l’obiettivo di incrementare la presenza turistica nell’Isola e migliorare la mobilità interna: “Vogliamo promuovere la nostra splendida Sardegna e renderla sempre più raggiungibile per i visitatori di tutto il mondo”.

Voli per New York, Filadelfia e Istanbul: la Sardegna si apre al mondo

Se i voli interni promettono di rivoluzionare la mobilità regionale, le nuove tratte internazionali puntano a consolidare la Sardegna come destinazione di rilievo nel panorama mondiale. Cagliari e Olbia saranno collegati direttamente con New York e Filadelfia, intercettando il crescente interesse del turismo americano.

Inoltre, sarà attivata una rotta per Istanbul, hub strategico per i collegamenti con l’Asia e altre destinazioni globali. Numerose città europee, tra cui quelle in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Polonia, potranno essere collegate direttamente agli aeroporti sardi, ampliando le opportunità di viaggio per residenti e turisti.

Quando partiranno i nuovi collegamenti?

Le compagnie aeree interessate potranno partecipare al bando e presentare le loro candidature per operare le nuove tratte nei prossimi anni. Il bando sarà pubblicato a breve sul sito istituzionale della Regione e punta a fare della Sardegna una destinazione sempre più accessibile, connessa e competitiva sul mercato turistico internazionale.