È stata individuata e risolta la criticità tecnica che aveva interessato il sistema di distribuzione dell’acqua refrigerata per la climatizzazione di alcuni reparti del presidio San Michele. A comunicarlo è l’Arnas Brotzu, spiegando che “la situazione nei reparti si sta normalizzando”.

Secondo quanto riferito nella nota, il problema ha coinvolto soprattutto le strutture più distanti dal collettore principale dell’acqua fredda, in particolare Chirurgia Vascolare e Gastroenterologia, che hanno risentito maggiormente delle elevate temperature legate all’ondata di calore.

“Non appena emerse le criticità, l'Ufficio Tecnico aziendale si è immediatamente attivato per individuare l'origine del guasto e ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto”, precisa l’azienda sanitaria, sottolineando che l’intervento si è concluso nella stessa giornata e che le condizioni stanno progressivamente tornando alla normalità.

L’Arnas Brotzu evidenzia inoltre di essere consapevole dei disagi causati dal caldo ai pazienti ricoverati, ai familiari e agli operatori sanitari. Per questo, oltre al ripristino dell’impianto, è stato avviato un monitoraggio costante dei parametri di funzionamento e della stabilità delle temperature nei reparti interessati.

L’ufficio tecnico, conclude la nota, ha già rafforzato il presidio e intensificherà i controlli sugli impianti centralizzati di climatizzazione per prevenire nuove anomalie, anche alla luce della crescente frequenza degli eventi climatici estremi.