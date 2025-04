Momenti di apprensione questa mattina nella Baia di Porto Conte, dove una barca a vela si è incagliata sugli scogli nei pressi di Cala Calcina, riportando una falla e iniziando a imbarcare acqua. A bordo, una coppia di turisti, un uomo di 69 anni e una donna di 78 anni, rimasta bloccata in mare con condizioni meteo-marine avverse.

L’allarme è scattato intorno alle ore 08:05, quando la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres ha ricevuto la richiesta di soccorso. L’imbarcazione, lunga circa 12 metri, era finita su un fondale roccioso e, a seguito dell’urto, presentava una falla a poppa con infiltrazioni d’acqua.

La Capitaneria ha subito coordinato l’intervento, disponendo l’uscita della motovedetta CP 559 dal porto di Alghero. È stato inoltre attivato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero per gestire le comunicazioni tra il comando e l’imbarcazione.

La motovedetta è arrivata sul posto alle 08:35, riscontrando l’impossibilità dell’imbarcazione di manovrare autonomamente. I due turisti, sebbene spaventati, erano in buone condizioni e hanno scelto di restare a bordo, preoccupati per il possibile affondamento della barca.

Nel frattempo, il proprietario ha contattato due operatori locali per organizzare un rimorchio d’emergenza. La motovedetta è rimasta in zona per monitorare la situazione e garantire la sicurezza fino all’arrivo dei mezzi.

Alle 12:40, due imbarcazioni con a bordo sommozzatori hanno raggiunto il punto dell’incidente. Dopo una prima ispezione alla falla, sono iniziate le operazioni di rimorchio verso la Marina di Porto Conte, concluse alle 13:10 con l’ormeggio in sicurezza dell’imbarcazione.

La Guardia Costiera effettuerà nei prossimi giorni gli accertamenti di rito per chiarire le cause dell’incidente. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone a bordo, grazie alla tempestività dei soccorsi.