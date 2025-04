Una lite a bordo di un autobus del trasporto pubblico a Cagliari è diventata virale sui social. Al centro della vicenda, un autista sorpreso presumibilmente a usare lo smartphone durante la guida e un passeggero che, dopo avergli chiesto spiegazioni, è stato apostrofato con toni accesi e frasi discriminatorie.

Il video, girato dal passeggero coinvolto, ha superato le 500mila visualizzazioni ed è stato rilanciato anche dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Nelle immagini si sente chiaramente il conducente dire: "Di dove sei?", seguito da frasi come "Tu non mi puoi riprendere", "Comprati una macchina quando non ti va bene a usare il pullman", e ancora "E vattene a Napoli", concludendo con "Devi stare zitto fino a quando sei seduto".

Frasi che hanno immediatamente scatenato reazioni indignate sul web, anche per il riferimento alle origini, napoletane, del passeggero.

Ctm, azienda che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo sardo, è intervenuta con una nota ufficiale: "Prendiamo atto con forte rammarico del video diffuso sui social network, nel quale un nostro conducente risponde in modo sconsiderato a un cliente che gli aveva chiesto di non utilizzare il telefono durante la corsa. Desideriamo porgere le nostre più sincere scuse alla persona coinvolta e a tutti coloro che si sono sentiti offesi e all'intera comunità di viaggiatori che ogni giorno si affida ai nostri servizi. Il gesto, di cui siamo venuti a conoscenza dai social network, è in totale contrasto con i valori di cortesia, rispetto e professionalità che ispirano da sempre l'operato di Ctm, testimoniato ogni giorno da ciascuno dei suoi conducenti. Si tratta di un episodio isolato che non rappresenta in alcun modo l'impegno e la dedizione del nostro personale".

L’azienda precisa che saranno adottati "i necessari provvedimenti disciplinari".