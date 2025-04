Un rider di 29 anni di Elmas è attualmente ricoverato in condizioni critiche presso l'ospedale Brotzu dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua bicicletta elettrica.

L'incidente è avvenuto verso la mezzanotte lungo viale Monastir, quando è stato investito da un'auto condotta da una giovane di 27 anni. La dinamica precisa dell'incidente deve ancora essere chiarita e sul luogo dell'accaduto sono intervenuti sia il personale medico del 118 che gli agenti della polizia locale della città.