La giornata di Pasqua inizia con cieli grigi su gran parte della Sardegna, e le previsioni non lasciano spazio all’ottimismo, soprattutto per chi aveva in programma gite e passeggiate. Sono attese piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, in estensione nel corso della giornata. Piogge anche domani, lunedì di Pasquetta, con precipitazioni sparse e un generale calo delle temperature.

Un fine settimana festivo all’insegna dell’instabilità, che potrebbe rovinare i piani per le tradizionali scampagnate. Ecco nel dettaglio le previsioni per oggi, domani e i giorni successivi.

Previsioni per domenica 20 aprile 2025 (Fonte Arpas Sardegna)

Cielo generalmente nuvoloso. Dalla mattinata si prevedono isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati fino a moderati in serata. Temperature: minime in lieve aumento; massime in calo sul settore occidentale, e in lieve aumento su quello orientale. Venti: deboli variabili in rotazione dai quadranti occidentali. Mari: mossi, molto mossi sui bacini occidentali a partire dalle ore centrali.

Previsioni per lunedì 21 aprile 2025

Cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata. Temperature: in generale calo. Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti occidentali. Mari: mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Martedì e mercoledì il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso. Le temperature saranno stazionarie. I venti soffieranno deboli in prevalenza da Nord-Ovest con locali rinforzi lungo le coste. I mari saranno mossi, localmente molto mossi sul bacino meridionale.