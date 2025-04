Dopo la Pasqua, la Sardegna si prepara a vivere un lungo fine settimana all’insegna della tradizione, del gusto e della scoperta del territorio. Dal 25 al 28 aprile, tante occasioni per uscire, partecipare a eventi autentici, visitare borghi, degustare i sapori locali e riscoprire i saperi artigiani.

Sardegna Live ha selezionato per voi alcuni appuntamenti da non perdere.

A Ghilarza torna “Muristenes in Beranu” – 25 aprile

Un viaggio nella spiritualità popolare e nella cultura dei novenari. Il 25 aprile, Ghilarza accoglie nuovamente “Muristenes in Beranu”, l’evento che porta i visitatori nei luoghi sacri e rurali. In programma escursioni, laboratori, musica, gosos, racconti e gastronomia tipica, in un clima di condivisione e comunità.

“Chentu Istèllas” illumina Ottana – 25 aprile

A Ottana, la forza delle donne e delle tradizioni locali è protagonista con “Chentu Istèllas”, una giornata tra cultura, arte e memoria che punta i riflettori sul patrimonio identitario del paese e sulle figure femminili che lo custodiscono. Tra gli eventi: mostre, musica, incontri e momenti dedicati alla riflessione collettiva. Scopri di più

Primavera nel cuore della Sardegna: si parte da Orosei – 25, 26 e 27 aprile

La diciannovesima edizione della manifestazione prende il via da Orosei, con tre giornate immerse tra natura, tradizione e artigianato. In programma escursioni a cavallo, in gommone e tour in 4x4 per scoprire il territorio, ma anche dimostrazioni di intreccio, arte calzaturiera, costruzione di strumenti come la truffa e spazi dedicati all’artigianato artistico locale. Scopri di più

A Pattada si brinda con “Abbuconizos e Binu” – 26 aprile

Il centro storico di Pattada riapre le sue antiche cantine per accogliere i visitatori con degustazioni di vini locali, piatti tipici e musica. Un evento pensato per celebrare l’identità enogastronomica del paese e valorizzare i prodotti del territorio in un’atmosfera conviviale e autentica. Scopri di più

Muravera: la Sagra degli Agrumi accende la primavera nel Sarrabus – dal 24 al 27 aprile

La Sagra degli Agrumi di Muravera torna con i suoi colori, profumi e sapori. Domenica 27 aprile sarà la giornata clou: alle ore 10:30 la grande sfilata animerà le vie del paese con gruppi folk, maschere tradizionali, cavalieri e le suggestive etnotraccas, vere opere d’arte in movimento che raccontano scene di vita agropastorale, immerse nei colori e nei suoni del passato. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, la Rassegna Regionale del Folklore farà danzare la piazza con le esibizioni dei gruppi e la conduzione di Giuliano Marongiu. Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta su Sardegna Live. Scopri di più

A Pula si respira già l’atmosfera di Sant’Efisio – dal 25 al 28 aprile

Pula si prepara con un ricco calendario di eventi che anticipano la festa di maggio di Sant’Efisio. Dal 25 al 28 aprile sono previste serate musicali, mostre e laboratori. Un’occasione per immergersi nel clima di devozione e accoglienza che caratterizza questo appuntamento unico nel suo genere, tra fede, cultura e identità.

Un ponte tutto da vivere

Che siate amanti delle tradizioni popolari, curiosi viaggiatori o semplici appassionati di buon cibo e natura, il ponte del 25 aprile offre l’occasione perfetta per esplorare la Sardegna in primavera.