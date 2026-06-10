Nella provincia di Sassari, la Polizia di Stato rafforza la propria azione a tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano, attraverso l’impiego delle misure di prevenzione amministrativa.

In questo contesto, il Questore della provincia di Sassari, il dottor Filiberto Mastrapasqua, ha disposto nei giorni scorsi un Daspo urbano nei confronti di un uomo già arrestato lo scorso 24 maggio. Il provvedimento, proposto dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ozieri, vieta all'uomo l’accesso e lo stazionamento presso i pubblici esercizi del centro abitato per la durata di tre anni.

La misura trae origine da gravi episodi avvenuti il mese scorso. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato di Sassari, l’uomo, dopo aver trascorso la mattinata in alcuni bar del centro in compagnia di un conoscente e in presunto stato di alterazione alcolica, avrebbe aggredito quest’ultimo provocandogli lesioni al volto. La vittima, per sottrarsi alla violenza, si era data alla fuga a piedi, lasciando sul posto la propria autovettura.

L’indagato, sempre come riferito dalla Polizia, si sarebbe quindi impossessato del veicolo e del telefono cellulare rimasto all’interno, raggiungendo la propria abitazione nella periferia di Ozieri, dove avrebbe appiccato il fuoco all’auto. Il tempestivo intervento delle pattuglie del Commissariato di Ozieri e dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi, scongiurando la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante.

Per tali fatti, l’uomo era stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Ozieri, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, con le accuse di rapina, danneggiamento seguito da incendio e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. A seguito della convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria aveva inoltre disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.