Un'altra giornata di fuoco e fiamme in Sardegna, dove il Corpo Forestale ha fronteggiato un incendio nel territorio del Comune di Oniferi, precisamente in località P.te Mannu.

Per supportare le operazioni, è stato dispiegato anche un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Anela.

L'operazione di spegnimento è stata coordinata sul campo dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S) della Stazione Forestale di ORANI.

Nelle ore precedenti, il Corpo Forestale ha fronteggiato anche un altro rogo, divampato in località Ottas, nelle campagne di Sedilo (Oristano).

Un altro incendio di cui si è occupata la base operativa del Corpo Forestale di Fenosu è quello che ha coinvolto le campagne del Comune di Palmas Arborea in località Podere n. 12. Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S (Direttore delle Operazioni di Spegnimento)della Stazione Forestale di Oristano.