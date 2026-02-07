Tragedia nel primo pomeriggio alle porte di Cagliari. Un giovane automobilista di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 9, nel territorio di Sestu.

Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo sul quale viaggiava il ragazzo è improvvisamente uscito di strada. L’impatto si è rivelato fatale. Sul posto è intervenuta l’equipe del 118, che ha tentato le manovre di rianimazione, ma per il 19enne non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente resta al vaglio delle autorità competenti, chiamate a chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto.