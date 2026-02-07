Per anni avrebbe insultato, minacciato e in alcuni casi anche picchiato l’ex moglie, rendendole la vita un incubo dopo la separazione. Ora per un 68enne di Giba, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è scattata la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio comunale.

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Giba su ordinanza del Tribunale di Cagliari, al termine di un’attività d’indagine avviata dopo la denuncia presentata dalla donna lo scorso ottobre. La vittima ha trovato il coraggio di raccontare ai militari un lungo periodo di maltrattamenti che, secondo quanto ricostruito, andavano avanti dal 2020, subito dopo la fine della relazione.

L’uomo non avrebbe mai accettato la separazione e, nel tempo, avrebbe messo in atto una serie di comportamenti vessatori: ingiurie, minacce ripetute e, in alcune circostanze, anche aggressioni fisiche. Una spirale di violenza che ha generato nella donna un costante stato di paura e ansia, con il timore concreto per la propria incolumità.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno consentito di ricostruire il quadro della vicenda e di trasmettere all’Autorità giudiziaria elementi ritenuti sufficienti per adottare una misura di tutela immediata. Il giudice ha così disposto il divieto di dimora nel comune di Giba per il 68enne, con l’obbligo di tenersi lontano anche dall'area di residenza dell’ex moglie.