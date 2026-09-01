Con l’avvio delle lezioni, da oggi sono disponibili sulla piattaforma www.semestreaperto-medodovet.it le prime esercitazioni per prepararsi ai contenuti dei Syllabus del semestre aperto, propedeutico all’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria.

I quesiti riguardano le tre materie previste: Biologia, Fisica, Chimica e propedeutica biochimica. Gli studenti possono esercitarsi su temi come l’organizzazione biologica e molecolare della vita, la trasmissione dell’informazione genetica a livello cellulare, i metodi della fisica e la meccanica, la struttura dell’atomo, i legami chimici e gli stati della materia.

Le prove permettono di controllare gradualmente il livello di preparazione e completano gli strumenti già disponibili sulla piattaforma, tra cui i corsi online (MOOC) e gli esercizi sulle conoscenze in ingresso. Nelle prossime settimane saranno inseriti nuovi quesiti, in linea con il proseguimento delle lezioni negli atenei. Da novembre arriveranno anche simulazioni degli esami conclusivi del semestre aperto, con quantità di domande e tempi di risposta analoghi a quelli delle prove reali.

Il servizio è gratuito ed è promosso dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) insieme al Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), con la realizzazione del Consorzio Interuniversitario Cisia. Attiva dal primo luglio, la piattaforma ha già totalizzato diversi milioni di visualizzazioni e oltre 26mila utenti registrati.