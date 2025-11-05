In diverse province sarde, è in corso in queste ore una vasta operazione di sequestro patrimoniale su ordine del Tribunale di Cagliari, nell'ambito di un'indagine sul traffico di sostanze stupefacenti.



Questa azione è il risultato di indagini sulle misure preventive patrimoniali coordinate dal Servizio Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari.



L'obiettivo principale è smantellare l'impero finanziario costruito con i profitti del narcotraffico e riportare alla comunità i beni sottratti dall'organizzazione criminale, colpendo duramente la sua capacità operativa.



Due persone sono soggette a misure preventive che coinvolgono un vasto patrimonio dal valore superiore ai 2 milioni di euro, comprendente aziende, quote societarie, proprietà immobiliari e conti bancari e finanziari.