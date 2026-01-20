Domani, mercoledì 21 gennaio, torneranno regolari i servizi dei treni regionali di Trenitalia in Sardegna, con l’eccezione del tratto Cagliari-Elmas, ancora chiuso per la contemporanea chiusura delle scuole. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione Infomobilità di RFI e sulle pagine ufficiali di Trenitalia.

L’Isola ha subito un evento eccezionale: in appena 48 ore il ciclone Harry ha scaricato quasi quattro mesi di pioggia concentrata, accompagnata da raffiche di scirocco fino a 100 km/h e mareggiate con onde alte fino a sei metri, con il mare che ha penetrato centinaia di metri all’interno della costa del sud Sardegna.

Secondo le stazioni di monitoraggio Sardegna Cedoc della Regione, le precipitazioni hanno raggiunto livelli record rispetto alla media annuale di circa 600 mm, con punte fino a 1500 mm sui rilievi. Tra i dati più significativi: Villagrande Strisaili, località Bau Mandara, 357,40 mm; passo Genna Silana a Urzulei 321 mm; Jerzu 222,20 mm; Sinnai, frazione rurale evacuata, 225 mm; Gairo 211 mm; Lodè 201,40 mm. L’eccezionale accumulo di pioggia ha generato criticità idrogeologiche e conferma la portata straordinaria dell’ondata di maltempo.