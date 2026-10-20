È allerta per il rischio idrogeologico legato ai temporali in Sardegna. Il centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità moderata, con codice arancione, nel Sassarese e di criticità ordinaria, codice giallo, nel resto dell'Isola. L'allerta resterà in vigore fino alla mezzanotte.

Le previsioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpas) indicano condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni diffuse e fenomeni temporaleschi anche intensi. In particolare, sono attese "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con cumulati moderati, e temporali forti diffusi o persistenti. I venti saranno forti da sud ovest con possibili raffiche di burrasca sul nord della Sardegna, in particolare durante il passaggio dei temporali".

L'attenzione resta alta soprattutto nel nord dell'Isola, dove è stata valutata una criticità di livello arancione. Nel resto della Sardegna è invece previsto un livello di allerta giallo.